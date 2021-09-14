Почему, несмотря на демарш набсовета Нафтогаза, Витренко останется рукопожатным на Западе

7 сентября независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о своей отставке. Так, наблюдательный совет газового гиганта покинули Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

Среди причин ухода было озвучено отсутствие взаимопонимания с правлением компании. В своем письме правительству независимые члены набсовета отметили, что не могут поддерживать стабильную работу компании и достичь компромисса с его правлением. А глава набсовета Клэр Споттисвуд на брифинге сказала журналистам, что обеспокоена будущим компании, так как председатель правления Юрий Витренко не позволяет инвестировать в "Нафтогаз".

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру экономики Алексею Любченко провести конкурс по отбору новых независимых членов набсовета. Конкурс должен завершиться в ноябре, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиям к кандидату на пост председателя правления и провести конкурс на эту должность до 1 мая 2022 года.

Эта история ставит точку в противостоянии нового председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и наблюдательного совета этой компании. У сторон, которые, казалось, должны сотрудничать для блага крупнейшего газового холдинга, не сложилось с самого начала.

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Витренко был назначен Кабмином 28 апреля, когда правительство отстранило от обязанностей предправления его предшественника Андрея Коболева, при этом полномочия набсовета на момент принятия этого решения были заморожены. В этот же день набсовет "Нафтогаза" назвал отставку Коболева надругательством над принципами корпоративного управления и попыткой вернуться к управлению в ручном режиме.

14 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции направило Кабмину предписание расторгнуть контракт с Витренко как незаконный, а 16 июня Споттисвуд собрала внеочередное заседание набсовета, чтобы обсудить вопрос отстранения Витренко с должности. После этого Споттисвуд обсудила ситуацию с премьер-министром и самим Витренко, попросив последнего сложить с себя полномочия до выяснения ситуации. Стоит отметить, что сделала это глава набсовета по своей инициативе, не дожидаясь соответствующего предписания НАПК в свой адрес. Такое предписание было направлено ей позже, 1 июля.

С этим категорически не согласился сам Витренко, который отказался приостанавливать полномочия и отметил, что НАПК играет в политику, а также юридический департамент "Нафтогаза", где требования нацагентства назвали юридически необоснованными. А еще с требованием отставки Витренко не согласился акционер "Нафтогаза" в лице Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль, получив предписание НАПК, пообещал разобраться с вопросом, а позже подал иск в Окружной административный суд Киева, а суд в свою очередь 18 июня заблокировал предписание НАПК. И хотя позже были новые судебные иски уже со стороны НАПК и новые решения судов, Витренко продолжает руководить "Нафтогазом" и, скорее всего, продолжит руководить компанией до конца конкурса на должность предправления, а может, и после.

Тем не менее, уход членов набсовета со скандалом и обвинениями может стать ударом по репутации крупнейшей нефтегазовой компании Украины и страны в целом. Смена руководства "Нафтогаза" была отрицательно воспринята на Западе. Некоторые западные СМИ даже считают, что именно нарушение принципов корпоративного управления является причиной ослабления позиций Украины в переговорах относительно блокирования "Северного потока-2". Delo.ua решило разобраться, почему набсовет "Нафтогаза" не смог сработаться с его новым предправления и к чему может привести эта отставка.

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Для набсовета отставка Коболева была "словно пощечина"

Энергетический эксперт Валентин Землянский считает, что именно отставка Коболева стала главной причиной конфликта в "Нафтогазе". Причем конфликт у набсовета был не только с самим Витренко, но было также некоторое недопонимание с Кабмином.

"Я думаю, причины здесь во внутреннем конфликте, который возник после отставки Коболева. Мы же помним, их сначала отстранили на день, а потом вернули им полномочия. Это было для них как пощечина. Это люди все статусные. Их не на улице набрали. Репутационная потеря была для них ощутима", — говорит Землянский.

При этом эксперт считает, что есть и вторая причина ухода независимых членов НАКа — состояние дел в компании. Красивый уход даст топ-менеджерам возможность избежать ответственности за проблемы в компании, а отставка Коболева и назначение Витренко — это для независимых членов набсовета повод красиво уйти.

"Это люди, которые не хотят нести ответственность за то, что происходит сейчас, потому что они прекрасно себя чувствовали, они получали оклады. Сейчас придется расплачиваться своей репутацией. Расплачиваться никто не хочет. Они (набсовет. — Delo.ua) нашли повод, чтобы не отстранять Витренко от должности, — невозможность проголосовать за его отставку. Ну и благополучно отошли в сторонку", — говорит Землянский.

"Реформа корпоративного управления начала сдавать с того момента, когда отправили в отставку Коболева. Это момент №1. Второй момент: у нас реформа корпоративного управления носила неоднозначный характер, поскольку нам постоянно доказывали, что создание набсоветов на госпредприятиях — это непреложная обязательная функция, хотя в правилах ОСР для государственных предприятий этого нет", — говорит эксперт.

Он отмечает, что за время работы набсовета "Нафтогаз" успешно провалил все программы по увеличению добычи газа, а в настоящее время на повестке стоят вопросы заполненности подземных газовых хранилищ и прохождения отопительного сезона.

"Понятно, что у этих проблем есть объективные причины, тем не менее, все эти вопросы будут задаваться представителям набсовета и главе набсовета, поскольку именно они действуют в интересах акционеров и украинского правительства, если мы будем исходить из устава "Нафтогаза" и положения о наблюдательном совете. А зачем им нести очередные репутационные потери, а может, и не репутационные, когда гораздо проще принять решение и своевременно уйти в отставку? Это решение сугубо личных вопросов и к украинским реформам не имеет отношения совсем", — отмечает эксперт.

В свою очередь сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сомневается в возможных репутационных потерях для членов набсовета и говорит, что главной причиной их ухода стала все-таки отставка Коболева.

"Все просто. Им (набсовету. — Delo.ua) не удалось сместить Витренко, и они ушли. Да, в этом году у "Нафтогаза", скорее всего, тоже будут убытки. Это может иметь место, но мне кажется, это не основная причина. Они в прошлом году ответили за убытки? С них все равно никакого спроса не будет. Их премии лишат? Их ответственность очень размытая", — говорит Марунич.

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Витренко останется рукопожатным на Западе

При этом Марунич считает, что уход независимых членов набсовета "Нафтогаза" хоть и является очень важным событием в Украине, но для Запада это всего лишь очередной мелкий скандал.

"Уже были подобные демарши. Одних заменили другими. Самое интересное, будет ли это расценено США и ЕС как нарушение правил корпоративного управления. Как это воспримут на Западе: как личную обиду членов набсовета или же действительно дадут Киеву "желтую карточку"? Нужно подождать реакции. Пока же Витренко везде принимают. Он ездил в Вашингтон, был в составе украинской делегации. Никто же не указал, что ему там не место. Я думаю, что демарш будет иметь ограниченный эффект. Существенного эффекта не будет. Они останутся рукопожатными на Западе", — говорит Марунич.

Таким образом, эксперты сошлись во мнении, что уход членов набсовета "Нафтогаза" связан в первую очередь со сменой предправления компании. Независимые члены набсовета были людьми, создавшими репутацию в отрасли и сделавшими карьеру в западных реалиях, поэтому им очень не понравилось, когда решение о смене руководства "Нафтогаза" акционер в лице Кабмина принимал в обход их. И конфликт у членов набсовета был не с Витренко, а именно с Кабинетом министров.

В свою очередь в США обеспокоились увольнением независимых членов наблюдательного совета, однако их порадовало включение в процесс премьера Шмыгаля и объявление конкурса на новый набсовет и нового предправления. Из этого можно сделать вывод, что для Запада кадровые ротации в крупнейшей украинской госкомпании не станут большой проблемой в том случае, если акционер в лице Кабмина будет соблюдать все привычные для корпораций ЕС и США правовые процедуры.

Вполне возможно, что смена Кабмином независимого Коболева была попыткой вернуть "ручной режим" управления компанией, от которой зависят цены в платежках украинцев за отопление и газ во время отопительного сезона, а значит, и рейтинги власти на следующих выборах. В составе "Нафтогаза" после отделения "Оператора ГТС" остается крайне желанная "Укргаздобыча", и все чаще звучит ранее крамольная мысль: а нужна ли государству Украина государственная компания, которая добывает 70% всего газа? Вывод из этого простой: корпоративизация "Нафтогаза" действительно удалась, но слишком независимый игрок на столь тонком рынке нынешнему правительству не особо нужен. Кабмину необходимо избежать социального напряжения осенью, ведь газ в Европе дорожает, а внутри страны население уже закупило годовой запас.

Так получилось, что в работе "Нафтогаза" слишком много политической составляющей, поэтому вряд ли эта компания в обозримом будущем сможет стать типичной западной корпорацией, где привыкли работать Клэр Споттисвуд и трое других независимых членов набсовета.

Степан Крьока, специально для Delo.ua