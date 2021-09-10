В Госдепе обеспокоены увольнением независимых членов набсовета "Нафтогаза"

США выражают обеспокоенность в связи с увольнением независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и призывают положительно урегулировать этот вопрос.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Вс Прайс, передает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондент Укринформа.

"Мы глубоко обеспокоены текущим кризисом в управлении Нафтогаза, включая отставкой 8 сентября независимых членов наблюдательного совета", — сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Штаты выступают в поддержку усилий для поиска решения, которое "будет отвечать принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития", а также обеспечит рациональное управление Нафтогазом.

Прайс призвал власти Украины продвигать эти усилия, особенно учитывая агрессию РФ и оккупации Россией части украинской территории.

"Мы приветствуем активное привлечение правительства Украины для положительного урегулирования этого вопроса", — отметил Прайс.

Напомним, Кабмин 28 апреля 2021 года уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", назначив вместо него Юрия Витренко. 19 мая правительство переизбрало членов наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда Ван дер Хейдена, Юлию Кузнецов и Наталья Бойко. Их полномочия были продлены до утверждения победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета, но не более чем на один год.