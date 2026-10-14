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"Укрзализныця" объяснила выплаты руководству на фоне сокращения расходов на персонал

Правление "Укрзализныци" не получает премий с 2022 года
Правление "Укрзализныци" не получает премий с 2022 года

Правление "Укрзализныци" не получает премии с начала полномасштабного вторжения, заявил глава компании Александр Перцовский на фоне дискуссии вокруг сокращения расходов на персонал. По его словам, расходы на правление составляют менее 0,1% общего фонда оплаты труда, поэтому их сокращение не дало бы существенной экономии для повышения зарплат другим работникам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение RAIL.insider.

Перцовский отметил, что с начала полномасштабной войны члены правления "Укрзализныци" не получали премии.

"В отличие от многих других государственных компаний, имеющих KPI и бонусные выплаты и т.д.", - подчеркнул он.

По словам руководителя компании, расходы на правление составляют менее 0,1% общего фонда оплаты труда, а на наблюдательный совет – около 0,05%. Поэтому даже сокращение выплат этим органам не обеспечит значительный ресурс для увеличения зарплат остальным работникам.

В то же время "Укрзализныця" продолжает перестройку управленческого аппарата. Компания сокращает количество управленческих уровней и должностей заместителей, а часть административных процессов автоматизируется.

Автоматизация уже охватила отдельные процессы и должна снизить потребность в работниках, занимающихся кадровым администрированием и бухгалтерским сопровождением.

По оценке Перцовского, еще до введения последних оптимизационных мер управленческий аппарат УЗ сократился примерно на 20%.

В то же время, все технические департаменты вместе формируют около 3% фонда оплаты труда. Поэтому дальнейшее существенное сокращение управленческого персонала не даст достаточной экономии.

"Мы не можем достичь существенной экономии, не затрагивая более широкие категории персонала", – заявил Перцовский.

Напомним, несколько дней назад "Укрзализныця" сообщила, что с октября должна экономить не менее 200 млн грн в месяц на расходах на персонал. В частности, аппарат управления переводят на четырехдневную рабочую неделю, а административному персоналу части подразделений прекратят выплачивать премии. После таких заявлений, пользователи соцсетей взорвались шквалом критики в адрес Перцовского.

Автор:
Татьяна Гойденко

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