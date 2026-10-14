"Укрзалізниця" пояснила виплати керівництву на тлі скорочення витрат на персонал

Правління "Укрзалізниці" не отримує премій від початку повномасштабного вторгнення, заявив голова компанії Олександр Перцовський на тлі дискусії навколо скорочення витрат на персонал. За його словами, витрати на правління становлять менш як 0,1% загального фонду оплати праці, тому їхнє скорочення не дало б суттєвої економії для підвищення зарплат іншим працівникам.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення RAIL.insider.

Перцовський зазначив, що з початку повномасштабної війни члени правління "Укрзалізниці" не отримували премій.

"На відміну від багатьох інших державних компаній, які мають KPI і бонусні виплати тощо", – наголосив він.

За словами керівника компанії, витрати на правління становлять менш як 0,1% загального фонду оплати праці, а на наглядову раду – близько 0,05%. Тому навіть скорочення виплат цим органам не забезпечить значного ресурсу для збільшення зарплат решті працівників.

Водночас "Укрзалізниця" продовжує перебудову управлінського апарату. Компанія скорочує кількість управлінських рівнів і посад заступників, а частину адміністративних процесів автоматизує.

Автоматизація вже охопила окремі процеси та має зменшити потребу у працівниках, які займаються кадровим адмініструванням і бухгалтерським супроводом.

За оцінкою Перцовського, ще до запровадження останніх оптимізаційних заходів управлінський апарат УЗ скоротився приблизно на 20%.

Водночас усі технічні департаменти разом формують близько 3% фонду оплати праці. Тому навіть подальше суттєве скорочення управлінського персоналу не дасть достатньої економії.

"Ми не можемо досягти суттєвої економії, не зачіпаючи ширші категорії персоналу", – заявив Перцовський.

Нагадаємо, кілька днів тому "Укрзалізниця" повідомила, що з жовтня має заощаджувати щонайменше 200 млн грн на місяць на витратах на персонал. Зокрема, апарат управління переводять на чотириденний робочий тиждень, а адміністративному персоналу частини підрозділів припинять виплачувати премії. Після таких заяв, користувачі соцмереж вибухнули шквалом критики на адресу Перцовського.