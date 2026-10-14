RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Готівковий курс:

USD

45,23

45,05

EUR

51,00

50,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Безпека для працівників: "Укрзалізниця" встановила вже понад 280 мобільних укриттів

Володимир Шемаєв, Микола Снітко
Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв провів зустріч з головою Федерації залізничників Миколою Снітком / Фото: Володимир Шемаєв

“Укрзалізниця” встановила 281 мобільне укриття для працівників на станціях, у депо та виробничих підрозділах. До цього року належать 214 укриттів. Надалі їх кількість планують збільшити до 800.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв після зустрічі з головою Федерації залізничників України Миколою Снітком.

Сторони обговорили підтримку залізничних підприємств на тлі російських атак.

Укриття облаштовують і для пасажирів

Окремо "Укрзалізниця" планує встановити близько 300 мобільних укриттів на пріоритетних станціях і зупинних пунктах, щоб захистити пасажирів.

"Вже є перші кейси: у Києві та Київській області мобільні укриття встановлено на зупинних пунктах і платформах Дарниця, Почайна, Бориспіль, Васильків І та Бровари. Ця робота масштабуватиметься в координації з місцевими органами влади", — зазначив Шемаєв.

За його словами, встановлення укриттів для пасажирів перебуває на контролі міністра. Роботи планують продовжувати разом із місцевою владою.

Нагадаємо, на залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття. Перша споруда у Глевасі вміщує 29 осіб. Роботи також тривають у Вишневому та Броварах.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності