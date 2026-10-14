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Безпека для працівників: "Укрзалізниця" встановила вже понад 280 мобільних укриттів
“Укрзалізниця” встановила 281 мобільне укриття для працівників на станціях, у депо та виробничих підрозділах. До цього року належать 214 укриттів. Надалі їх кількість планують збільшити до 800.
Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв після зустрічі з головою Федерації залізничників України Миколою Снітком.
Сторони обговорили підтримку залізничних підприємств на тлі російських атак.
Укриття облаштовують і для пасажирів
Окремо "Укрзалізниця" планує встановити близько 300 мобільних укриттів на пріоритетних станціях і зупинних пунктах, щоб захистити пасажирів.
"Вже є перші кейси: у Києві та Київській області мобільні укриття встановлено на зупинних пунктах і платформах Дарниця, Почайна, Бориспіль, Васильків І та Бровари. Ця робота масштабуватиметься в координації з місцевими органами влади", — зазначив Шемаєв.
За його словами, встановлення укриттів для пасажирів перебуває на контролі міністра. Роботи планують продовжувати разом із місцевою владою.
Нагадаємо, на залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття. Перша споруда у Глевасі вміщує 29 осіб. Роботи також тривають у Вишневому та Броварах.