На Київщині встановлюють укриття на залізничних станціях: де вони з’являться

На залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття. Перша споруда у Глевасі вміщує 29 осіб. Роботи також тривають у Вишневому та Броварах.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Укриття на залізниці

Укриття у Глевасі є тимчасовою захисною спорудою, яка відповідає встановленим вимогам і пройшла сертифікацію. Одночасно в ній можуть перебувати до 29 осіб.

За словами Ткаченка, модульна конструкція дає змогу оперативно встановлювати такі споруди. Їх облаштовують насамперед там, де бракує капітальних укриттів. Це має посилити безпеку пасажирів і персоналу на тлі російських атак на залізничну інфраструктуру.

Наразі роботи зі встановлення модульних укриттів тривають на залізничних платформах у Вишневому та Броварах. Очікується, що найближчим часом споруди будуть готові до використання.

Як зазначив очільник Київської ОДА, обласна адміністрація спільно з «Укрзалізницею» та територіальними громадами працює над розширенням проєкту. Потреба в захисних спорудах залишається актуальною для низки інших вокзалів і залізничних станцій області.

Нагадаємо, в Україні планують встановити 135 первинних мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску через державний кордон та під’їзних дорогах до них.