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Мобільні укриття з’являться на зупинках Києва: оголошено закупівлю на 54 млн грн

укриття
У Києві почнуть встановлювати мобільні укриття / Урядовий портал

КП “Київпастранс” оголосило тендер на закупівлю перших 14 мобільних укриттів. Очікувана вартість закупівлі становить 54,23 млн грн із ПДВ. Укриття планують встановити, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Перші 14 мобільних укриттів у Києві

Згідно з умовами закупівлі, кожне укриття має мати основне приміщення площею щонайменше 30 кв. м. Воно буде розраховане максимум на 50 людей - із нормою 0,6 кв. м на одну особу.

Споруди повинні мати два входи з відповідними покажчиками виходів, освітлення та вентиляцію, вогнегасники й місця для сидіння. Також у них передбачать окремий простір для людей на кріслах колісних та дитячих візочків.

Укриття виготовлятимуть із залізобетонних конструкцій. За умовами тендеру, вони мають бути вироблені не раніше 2026 року.

Очікувана вартість закупівлі становить 54,23 млн грн із ПДВ.

Мобільні укриття мають відповідати вимогам ДСТУ 9329:2025 "Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробувань", а також іншим чинним нормативним документам України у сфері безпеки та експлуатації таких споруд.

Технічні та інші вимоги до мобільних укриттів уряд законодавчо врегулював наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, 3 вересня Кабмін ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги.

Автор:
Ольга Опенько

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