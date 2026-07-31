В Україні перевірять усі укриття: влада отримала термінове доручення

Профільні міністерства, державні служби, обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування отримали доручення невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту в Україні.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення прем'єр-міністер Сергій Корецький.

Укриття в Україні перевірять

Перевірки стосуватимуться їхнього технічного стану, належного утримання та забезпечення безперешкодного доступу для громадян.

Як наголошується, перевірці підлягатимуть усі укриття без винятку, а відповідні доручення вже отримали всі відповідальні посадові особи.

Окрему увагу приділять доступності сховищ у разі загрози балістичних ударів. Укриття мають бути відкритими не лише після оголошення повітряної тривоги, а й тоді, коли про небезпеку вже відомо, навіть якщо офіційний сигнал ще не прозвучав.

Влада наголошує, що в умовах постійної загрози ракетних ударів обласні військові адміністрації та органи місцевої влади повинні діяти оперативніше, виходячи насамперед із потреби захисту людей.

Також підкреслюється, що на п’ятому році повномасштабної війни проблем із доступом до укриттів бути не повинно. Громадяни мають мати можливість завчасно та безперешкодно потрапити до сховищ, особливо за наявності загрози застосування балістичних ракет. Відповідальність за це покладена персонально на керівників, які відповідають за утримання та функціонування укриттів.

Нагадаємо, у Києві з запланованих на 2024–2026 роки 44 протирадіаційних укриттів для закладів освіти офіційно ввели в експлуатацію лише три. За цей період будівельники звели дев’ять сховищ для шкіл і дитсадків, проте більшість із них досі чекає на дозвільні документи.