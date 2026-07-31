"Київстар" судитиметься з АМКУ через штраф у 17,5 млн грн

Найбільший український мобільний оператор “Київстар” оскаржить у суді рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу в розмірі 17,5 млн грн. У компанії заявили, що не погоджуються з висновками регулятора щодо рекламного твердження.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення на рішення АМКУ.

"Київстар" відповів на штраф АМКУ

Компанія зазначила, що поважає роль Антимонопольного комітету у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисті прав споживачів, а також конструктивно співпрацює з регулятором. Водночас оператор підкреслює, що використання результатів досліджень міжнародної компанії Ookla для підтвердження маркетингових заяв є загальноприйнятою практикою на світовому ринку електронних комунікацій.

За словами представників компанії, у рекламних матеріалах було належним чином зазначено джерело даних, період проведення дослідження та інші суттєві умови використання його результатів.

У "Київстарі" також наполягають, що комунікація відповідала вимогам чинного законодавства, а споживачам була надана вся необхідна інформація для правильного розуміння рекламного повідомлення.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року група "Київстар" збільшила виручку на 30,3% - до 48,2 млрд грн, а показник EBITDA зріс на 30% і сягнув 27 млрд грн. Станом на кінець першого кварталу 2026 року абонентська база оператора налічувала 22 млн користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що"Київстар" хоче купити великого хмарного провайдера GigaCloud. Про наміри придбати 80% акцій компанії стало відомо ще у вересні 2025 року. Це поглинання дозволить мобільному оператору суттєво розширити свій портфель цифрових сервісів для бізнесу.