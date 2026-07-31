- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 31 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 340 окупантів російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1619 добу повномасштабної війни становлять 1 446 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 31 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила
- особового складу – близько 1 446 150(+1 340) осіб;
- танків – 12 231 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.;
- артилерійських систем – 47 045 (+42) од.;
- РСЗВ – 1 976 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 525 (+3) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 435 665 (+1 1525) од.;
- крилатих ракет – 5 005 (+55) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 128 034 (+413) од.;
- спеціальної техніки – 4 483 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.