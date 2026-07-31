Втрати ворога станом на 31 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 340 окупантів російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1619 добу повномасштабної війни становлять 1 446 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила

особового складу – близько 1 446 150(+1 340) осіб;

танків – 12 231 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.;

артилерійських систем – 47 045 (+42) од.;

РСЗВ – 1 976 (+0) од.;

засобів ППО – 1 525 (+3) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 435 665 (+1 1525) од.;

крилатих ракет – 5 005 (+55) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 034 (+413) од.;

спеціальної техніки – 4 483 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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