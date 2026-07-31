Потери врага по состоянию на 31 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 340 окупантов российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1619 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 446 150 человек.

Потери России в войне на 31 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла

личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;

танков – 12 231 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 056 (+7) ед;

артиллерийских систем – 47 045 (+42) ед;

РСЗО – 1 976 (+0) ед.;

средств ПВО – 1525 (+3) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2081 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 435 665 (+1 1525) ед;

крылатых ракет – 5005 (+55) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 128 034 (+413) ед;

специальной техники – 4 483 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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