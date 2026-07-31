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Потери врага по состоянию на 31 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 340 окупантов российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1619 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 446 150 человек.
Потери России в войне на 31 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла
- личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;
- танков – 12 231 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 056 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 47 045 (+42) ед;
- РСЗО – 1 976 (+0) ед.;
- средств ПВО – 1525 (+3) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2081 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 435 665 (+1 1525) ед;
- крылатых ракет – 5005 (+55) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 128 034 (+413) ед;
- специальной техники – 4 483 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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