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Потери врага по состоянию на 31 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ссу
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 340 окупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 340 окупантов российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1619 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 446 150 человек.

Потери России в войне на 31 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла

  • личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;
  • танков – 12 231 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 056 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 47 045 (+42) ед;
  • РСЗО – 1 976 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 1525 (+3) ед;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2081 (+10) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 435 665 (+1 1525) ед;
  • крылатых ракет – 5005 (+55) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 128 034 (+413) ед;
  • специальной техники – 4 483 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 31 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 31 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько