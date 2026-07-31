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Казахстан может начать переработку российской нефти из-за дефицита топлива в РФ
Правительство Казахстана ведет переговоры с РФ по переработке сырой российской нефти на казахских нефтеперерабатывающих заводах. Полученное горючее планируется реализовывать на внутреннем рынке Казахстана, а также поставлять обратно в Россию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.
По данным казахстанского ведомства, переговоры направлены на обеспечение стабильной загрузки мощностей местных НПЗ и гарантирование поставок нефтепродуктов.
- Объемы и условия: в Минэнерго Казахстан не уточнили конкретные объемы нефти, сроки переработки или перечень привлеченных НПЗ.
- Логистика: направления отгрузки готовы определять сами участники рынка на коммерческой основе.
Отметим, что Казахстан обеспечивает около 2% мировой суточной добычи нефти и в последнее время уже приступил к отдельным поставкам нефтепродуктов в РФ.
Причина — удары украинских дронов
Потребность России в привлечении иностранных НПЗ возникла на фоне острого дефицита горючего в разных регионах страны-агрессорки. Кризис вызван волной успешных атак украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
В частности, под удар попал Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России, расположенный в Сибири недалеко от границы с Казахстаном.
Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан сократил добычу нефти из-за атак дронов в Черном море, когда из-за повреждения главного экспортного терминала добыча на крупнейшем месторождении страны упала более чем вдвое.