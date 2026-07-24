Казахстан сокращает добычу нефти из-за атак дронов в Черном море

Казахстан снизил объемы добычи нефти после того, как из-за серии атак беспилотников остановил работу его главный экспортный терминал на Черном море. На крупнейшем месторождении страны добыча сократилась более чем вдвое.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило корректировку суточных уровней добычи для предотвращения переполнения резервуаров у компаний-производителей.

Причиной стали ограничения на прием сырья в трубопроводную систему и остановка отгрузки Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) из соображений безопасности. Ведомство не уточнило точные масштабы сокращения, однако отметило, что в настоящее время продолжаются консультации по возобновлению стабильных поставок.

По данным отраслевых источников, наибольшее сокращение коснулось месторождения Тенгиз под руководством Chevron, где суточная добыча упала с 925 тысяч баррелей до примерно 406 тысяч баррелей. Общая добыча нефти и газового конденсата в стране снизилась до 1,63 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июльским средним показателем в 2,07 миллиона баррелей.

Поражение танкеров и давление на мировой рынок

Трубопровод КТК протяженностью более 1500 км обеспечивает транспортировку около 2% мировых ежедневных поставок сырой нефти из Казахстана в российский порт Новороссийск. Остановка приема нефти произошла после того, как беспилотники атаковали танкеры у терминала. Атаки продолжились, в результате чего на одном из пораженных судов вспыхнул пожар.

Перебой в работе этого маршрута усилил давление на мировой нефтяной рынок, который уже подвергается ограничениям судоходства в Ормузском проливе и угрозам экспорта через Красное море. Россия обвинила Украину в атаках на танкеры, в то время как украинская сторона не комментирует события.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан прекращает поставки нефти по Черному морю из-за атак дронов. Страна приостанавливает транспортировку сырья в терминал Каспийского трубопроводного консорциума возле российского Новороссийска из-за серии атак на танкеры в Черном море.