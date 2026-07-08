Казахстан ограничил въезд авто из России из-за массового вывоза бензина

В областях, граничащих с РФ, резко возросло потребление бензина. Поэтому страна ограничила въезд транспорта из России и выезд туда до одного раза в сутки для борьбы с нелегальным вывозом горючего.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил вицеминистра энергетики Казахстана Кайирхана Туткишбаева.

По словам вицеминистра, и грузовые, и легковые автомобили не смогут пересекать границу более одного раза в сутки, что позволит сберечь баланс потребления топлива. Потребление горюче-смазочных материалов заметно возросло в приграничных с Россией регионах — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Ранее сами россияне сообщали, что вынуждены ездить в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили.

Борьба с "серым" экспортом на фоне дефицита

В России сейчас наблюдается топливный кризис, вызванный приостановкой работы крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за атак украинской армии.

На этом фоне российские власти ввели ограничения на продажу бензина, а его стоимость на некоторых АЗС превысила 100 рублей за литр. При этом в Казахстане литр бензина стоит гораздо дешевле – около 300–350 тенге (45–55 рублей).

Для борьбы с дефицитом власти Казахстана принимают следующие меры:

МВД, Агентство финансового мониторинга, Пограничная служба и таможенные органы массово обнаруживают автомобили с дополнительными топливными баками, которые используются для "серого" вывоза горючего;

Минэнерго совместно с национальными компаниями сформировало резерв топлива и контролирует баланс потребления на внутреннем рынке.

Только за двое суток на пунктах пропуска была пресечена 61 попытка вывезти более 3 тонн горючего в дополнительных баках и в канистрах.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выпросила у Казахстана 50 тыс. тонн бензина на фоне дефицита горючего . Казахстан готовится в июле-августе поставить в Россию около 50 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 в рамках гуманитарной помощи. Переговоры между сторонами продолжаются, хотя окончательные условия соглашения еще не согласованы.