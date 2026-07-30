Удары по НПЗ России повлекли острейший топливный кризис со времен распада СССР

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей нефтепереработки РФ. Повреждения ряда крупных НПЗ сохраняются неделями или месяцами, что способствовало острейшему топливному кризису в России со времен распада СССР.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Издание проанализировало схемы НПЗ, фотографии, спутниковые и тепловизионные снимки. Дополнительные данные предоставила аналитическая группа Frontelligence Insight.

По оценке FT атаки все чаще направлены не только на резервуары для хранения горючего, но и на технологическое оборудование, повреждение которого может надолго ограничивать работу предприятия.

Одним из наиболее пострадавших стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух атак в конце апреля, по оценке FT, там было уничтожено более десятка больших и средних резервуаров общей вместимостью около 80 тыс. кубометров, а также повреждена часть перерабатывающего оборудования.

Сергей Вакуленко из Центра Карнеги Россия Евразия объяснил FT, что повреждение отдельных технологических установок может не остановить НПЗ полностью, однако, существенно снижает качество и объем продукции.

Особенно критичны повреждения оборудования на начальных этапах переработки нефти.

По словам аналитика Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаака Леви, выход таких установок из строя может значительно ограничить работу всего завода даже при сохранении другого оборудования.

Российская брокерская компания "Финам" оценивает типичный срок ремонта поврежденных мощностей в несколько месяцев. В Kpler отмечают, что восстановление сложных технологических установок обычно длится дольше ремонта резервуаров для хранения.

Анализ FT десяти крупнейших российских НПЗ, в том числе в Омске, Москве и Туапсе, показал, что следы повреждений на многих объектах оставались заметными спустя недели и месяцы после атак.

Исследователи Римского университета Сапиенца также зафиксировали долгосрочное понижение активности вокруг атакуемых НПЗ. После первого удара ночное тепловое излучение в радиусе 1 км от предприятий уменьшалось в среднем на 30%, а в радиусе 5 км – до 18%. На части объектов эффект сохранялся более 13 месяцев.

На НПЗ в Кстово Нижегородской области, которое атаковали 18 и 20 мая, часть оборудования по состоянию на 18 июля, по данным тепловизионных спутниковых снимков Constellr, все еще не демонстрировала признаков работы.

По данным FT, часть перерабатывающих мощностей России удалось восстановить, в том числе в Омске. В то же время, значительный объем мощностей остается недоступным.

В S&P Global Energy отмечают, что из-за этого обеспечение внутреннего российского рынка топливом стало значительно сложнее. Топливный кризис уже привел к ограничениям продаж во многих регионах и очередях на автозаправочных станциях.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Самарской области полностью остановил переработку сырья с 12 июля после атаки украинских дронов.