- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн
Детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства и сбыта фальсифицированного горючего в трех областях. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали схемы
По данным следствия, в течение 2026 года фигуранты производства запустили процесс нелегального производства топлива на территории Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Для этого они использовали специальное оборудование, кустарно смешивая компоненты неизвестного происхождения.
Полученная топливная смесь не отвечала государственным стандартам качества (ГОСТ). Несмотря на это ее в дальнейшем реализовывали через сеть подконтрольных автозаправочных станций.
Результаты обысков
В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели серию санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и реализации нелегальной продукции.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли:
- 233 тыс. литров жидкости с резким запахом бензина;
- 25 тонн стабильного газового конденсата;
- 24 тонны многофункционального разбавителя;
- черновые записи, мобильные телефоны, бухгалтерскую и хозяйственную документацию.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации нелегального бизнеса. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Киевской области уже ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим и обнаружили, где заправляли фальсификатом. Тогда незаконные заправки получали продукцию из подпольной нефтебазы, а общая стоимость изъятых активов превысила 6 миллионов гривен.