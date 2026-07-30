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Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн

незаконные АЗС
В Днепропетровской и Кировоградской областях разоблачили незаконные АЗС / БЄБ

Детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства и сбыта фальсифицированного горючего в трех областях. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали схемы

По данным следствия, в течение 2026 года фигуранты производства запустили процесс нелегального производства топлива на территории Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Для этого они использовали специальное оборудование, кустарно смешивая компоненты неизвестного происхождения.

Полученная топливная смесь не отвечала государственным стандартам качества (ГОСТ). Несмотря на это ее в дальнейшем реализовывали через сеть подконтрольных автозаправочных станций.

Результаты обысков

В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели серию санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и реализации нелегальной продукции.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

  • 233 тыс. литров жидкости с резким запахом бензина;
  • 25 тонн стабильного газового конденсата;
  • 24 тонны многофункционального разбавителя;
  • черновые записи, мобильные телефоны, бухгалтерскую и хозяйственную документацию.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации нелегального бизнеса. Досудебное расследование продолжается.

Фото 2 — Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн
Фото 3 — Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн
Фото 4 — Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн
Фото 5 — Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн
Фото 6 — Продавали суррогат через АЗС: в трех областях разоблачили схему с горючим на 50 млн грн

Напомним, ранее в Киевской области уже ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим и обнаружили, где заправляли фальсификатом. Тогда незаконные заправки получали продукцию из подпольной нефтебазы, а общая стоимость изъятых активов превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб