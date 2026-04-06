В Киевской области ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим: где заправляли фальсификатом

БЭБ ликвидировало сеть нелегальных АЗС в Киевской области / БЄБ

В Киевской области ликвидировали незаконные заправки, получавшие горючее из нелегальной нефтебазы. Общая стоимость изъятых активов оценивается более чем в 6 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности прекратили деятельность пяти таких пунктов в Белоцерковском районе, которые функционировали в рамках двух уголовных производств по незаконному обороту подакцизных товаров.

Схема поставок и отсутствие контроля качества

Следствие установило, что заправки получали нефтепродукты из нелегальной нефтебазы, действовавшей вне официального учета.

Во время обысков на объектах не было обнаружено никаких сертификатов качества, паспортов горючего или документов, подтверждающих законное происхождение продукции.

Фактически потребителям реализовывали фальсифицированное горючее неизвестного состава.

Объемы изъятого имущества и горючего

В ходе операции правоохранители изъяли около 50 тонн дизельного горючего и более 30 тонн бензина марки А-95.

Кроме нефтепродуктов под арест попало оборудование: резервуары для хранения, топливно-распределительные комплексы, компьютерная техника и финансовая документация, подтверждающая теневую деятельность.

Общая стоимость изъятых активов оценивается более чем в 6 миллионов гривен.

Фото 2 — В Киевской области ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим: где заправляли фальсификатом

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Напомним, в Киеве разоблачили деятельность двух автозаправочных станций (АЗС), которые функционировали в столице и реализовывали незаконно изготовленное горючее.

Автор:
Татьяна Бессараб