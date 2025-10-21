Запланована подія 2

В Киеве разоблачили нелегальные АЗС: изъято 4,5 тонны незаконного горючего

нелегально азс
Конфискованы четыре топливораздаточные колонки / БЄБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве разоблачили деятельность двух автозаправочных станций (АЗС), которые функционировали в столице и реализовывали незаконно изготовленное топливо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу БЭБ.

В рамках предварительного расследования детективы провели санкционированные обыски на территориях этих объектов.

Результаты обысков:

  • Изъято около 4,5 тонн (4500 литров) незаконно изготовленного горючего.
  • Конфискованы четыре топливораздаточные колонки, которые использовались для сбыта топлива с нарушением требований действующего законодательства.

На данный момент назначены соответствующие судебные экспертизы для подтверждения происхождения и качества топлива. Также устанавливается полный круг лиц, причастных к организации и функционированию этой незаконной схемы.

Продолжается досудебное расследование по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров).

Напомним, несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. Почти четверть всех нелегальных АЗС работают во Львовской области, еще по 10% приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области.

Автор:
Татьяна Бессараб