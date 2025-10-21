Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,82

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві викрили нелегальні АЗС: вилучено 4,5 тонни незаконного пального

нелегальна азс
Конфісковано чотири паливороздавальні колонки / БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили діяльність двох автозаправних станцій (АЗС), які функціонували в столиці та реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

У межах досудового розслідування детективи провели санкціоновані обшуки на територіях цих об'єктів.

Результати обшуків:

  • Вилучено близько 4,5 тонн (4500 літрів) незаконно виготовленого пального.
  • Конфісковано чотири паливороздавальні колонки, що використовувалися для збуту палива з порушенням вимог чинного законодавства.

Наразі призначено відповідні судові експертизи для підтвердження походження та якості палива. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цієї незаконної схеми.

Триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).

Нагадаємо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.

Автор:
Тетяна Бесараб