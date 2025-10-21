У Києві викрили нелегальні АЗС: вилучено 4,5 тонни незаконного пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили діяльність двох автозаправних станцій (АЗС), які функціонували в столиці та реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

У межах досудового розслідування детективи провели санкціоновані обшуки на територіях цих об'єктів.

Результати обшуків:

Вилучено близько 4,5 тонн (4500 літрів) незаконно виготовленого пального.

(4500 літрів) незаконно виготовленого пального. Конфісковано чотири паливороздавальні колонки, що використовувалися для збуту палива з порушенням вимог чинного законодавства.

Наразі призначено відповідні судові експертизи для підтвердження походження та якості палива. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цієї незаконної схеми.

Триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).

Нагадаємо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.