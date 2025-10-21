Детінізація паливного ринку: Гетманцев планує розібратися з нелегальними АЗС

Паливна галузь демонструє позитивну динаміку детінізації, але не так швидко, як би цього хотілось. Кількість нелегальних АЗС, або тих, що не видають фіскальні чеки і не сплачують податки, в Україні залишається надвисокою.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цифри детінізації

За словами нардепа, платники податків, що обслуговують понад 5 тисяч АЗС, протягом 9 місяців 2025 року додатково сплатили до бюджету:

2,4 млрд грн авансових внесків з податку на прибуток (юридичними особами);

126,2 млн грн авансових внесків з податку на доходи фізичних осіб (ФОП).

За цей же період провідні паливні мережі України продемонстрували помітне зростання сплати податкових платежів : надходження склали 10,1 млрд грн, що на 1,8 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

За рахунок авансових внесків приріст податку на прибуток склав 0,48 млрд грн (+30,3% до попереднього року).

"Якщо виключити три найбільші мережі АЗС із розрахунку, то сплата податку на прибуток інших мереж за І півріччя 2025 року зросла в 6 разів, а за 9 місяців — залишилась більш ніж у 5 разів вищою", - зауважив Гетманцев.

Він додав, що за 9 місяців 2025 року, попри обʼєктивне падіння продажів, рівень сплати ПДВ цих мереж АЗС зріс до 1,13%, або на 0,26 відсоткових пункти відносно попереднього року.

Правоохоронці не бачать нелегальні АЗС

"Загальна тенденція — ринок АЗС детінізується, але не так швидко, як би цього хотілось.За моїми даними кількість нелегальних АЗС, або тих, що не видають фіскальні чеки і не сплачують податки, залишається надвисокою", - наголосив Гетманцев.

Він повідомив, що очолюваний ним комітет Верховної Ради на найближчому засіданні розгляне питання існування в Україні нелегальних або напівлегальних АЗС, аби правоохоронні органи вжили необхідних заходів реагування

"На наступному засіданні комітету плануємо заслухати це питання й визначити чіткі терміни для правоохоронців. Це питання треба взяти на контроль. Більшість з нелегальних АЗС працює взагалі без документів. Але правоохоронці переконують мене, що їх не бачать", – підсумував Гетманцев

Нагадаємо, з 1 жовтня мережі АЗС змушені платити працівникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.

Втім оператори АЗС розповіли, що вказана норма жодним чином не позначиться на їх роботі. А експерти кажуть що лазівки, які дозволяють недоброчесним ритейлерам ухилятись від сплати податків з зарплатні працівників залишаються. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.