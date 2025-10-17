Україна щороку втрачає десятки мільярдів через тіньові схеми окремих гравців у фудритейлі – Гетманцев

Україна щороку недоотримує мільярди гривень податків через тіньові схеми, які використовують окремі бізнеси у сфері продуктового ритейлу – виплату зарплат в "конвертах" і штучне дроблення бізнесу на ФОПів.

Про це 15 жовтня під час засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики заявив його голова Данило Гетманцев.

У 2025 році середня зарплата у продуктовому ритейлі, згідно з податковою звітністю компаній, становила 7,6 тисячі гривень. Це менше, ніж офіційно встановлена державою мінімальна зарплата. Водночас у великих мережах, які сплачують усі податки, середня офіційна зарплата є значно вищою – від 26 до 86 тисяч гривень.

Гетманцев наголосив, що різниця між зарплатами в галузі свідчить про масштабне використання тіньових схем. За його підрахунками, втрати держави від неофіційної виплати зарплат становили:

13 млрд грн у 2021 році;

15 млрд грн у 2022 році;

28 млрд гр н у 2023 році;

37,2 млрд грн у 2024 році;

27,1 млрд грн за 9 місяців 2025 року.

Друга проблема, яку обговорювали під час засідання комітету, – "дроблення" бізнесу. Окремі мережі оформлюють свою діяльність на десятки ФОПів, аби сплачувати менші податки. За словами Гетманцева, у деяких брендів на один бізнес оформлено понад 60 ФОПів.

За оцінками комітету, на прикладі однієї мережі через такі практики бюджет у 2024 році втратив близько 4,3 млрд грн. А в масштабах країни такі втрати перевищують десятки мільярдів.

"Бюджет втрачає, армія втрачає – і все це відбувається не в тіні, а просто при денному світлі в торговельному залі на очах контролюючих органів. Йдеться як і про недоотримані податки, так і про спотворення конкуренції, коли ті, хто працює в "тіні", отримують несправедливу перевагу над тими, хто платить чесно", – написав Гетманцев у своєму дописі.