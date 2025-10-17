Запланована подія 2

Україна щороку втрачає десятки мільярдів через тіньові схеми окремих гравців у фудритейлі – Гетманцев

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев обговорив "тінь" у фудритейлі / Delo.ua

Україна щороку недоотримує мільярди гривень податків через тіньові схеми, які використовують окремі бізнеси у сфері  продуктового ритейлу – виплату  зарплат в "конвертах" і штучне дроблення бізнесу на ФОПів. 

Про це 15 жовтня під час засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики заявив його голова Данило Гетманцев.

У 2025 році середня зарплата у продуктовому ритейлі, згідно з податковою звітністю компаній, становила 7,6 тисячі гривень. Це менше, ніж офіційно встановлена державою мінімальна зарплата. Водночас у великих мережах, які сплачують усі податки, середня офіційна зарплата є значно вищою – від 26 до 86 тисяч гривень.

Гетманцев наголосив, що різниця між зарплатами в галузі свідчить про масштабне використання тіньових схем. За його підрахунками, втрати держави від неофіційної виплати зарплат становили:

  • 13 млрд грн у 2021 році;
  • 15 млрд грн у 2022 році;
  • 28 млрд грн у 2023 році;
  • 37,2 млрд грн у 2024 році;
  • 27,1 млрд грн за 9 місяців 2025 року.

Друга проблема, яку обговорювали під час засідання комітету, – "дроблення" бізнесу. Окремі мережі оформлюють свою діяльність на десятки ФОПів, аби сплачувати менші податки. За словами Гетманцева, у деяких брендів на один бізнес оформлено понад 60 ФОПів.

За оцінками комітету, на прикладі однієї мережі через такі практики бюджет у 2024 році втратив  близько 4,3 млрд грн. А в масштабах країни такі втрати перевищують десятки мільярдів. 

"Бюджет втрачає, армія втрачає – і все це відбувається не в тіні, а просто при денному світлі в торговельному залі на очах контролюючих органів. Йдеться як і про недоотримані податки, так і про спотворення конкуренції, коли ті, хто працює в "тіні", отримують несправедливу перевагу над тими, хто платить чесно", – написав Гетманцев у своєму дописі.