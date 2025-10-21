Детенизация топливного рынка: Гетманцев планирует разобраться с нелегальными АЗС

Топливная отрасль демонстрирует положительную динамику детенизации, но не так быстро, как этого хотелось бы. Количество нелегальных АЗС, или тех, кто не выдает фискальные чеки и не платит налоги, в Украине остается сверхвысоким.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Цифры детенизации

По словам нардепа, налогоплательщики, обслуживающие более 5 тысяч АЗС, в течение 9 месяцев 2025 дополнительно уплатили в бюджет:

2,4 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль (юридическими лицами);

126,2 млн грн авансовых взносов по налогу на доходы физических лиц (ФЛП).

За этот же период ведущие топливные сети Украины продемонстрировали заметный рост уплаты налоговых платежей: поступления составили 10,1 млрд грн, что на 1,8 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За счет авансовых взносов прирост налога на прибыль составил 0,48 млрд грн (+30,3% к предыдущему году).

"Если исключить три крупнейшие сети АЗС из расчета, то уплата налога на прибыль других сетей за I полугодие 2025 года выросла в 6 раз, а за 9 месяцев осталась более чем в 5 раз выше", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что за 9 месяцев 2025 года, несмотря на объективное падение продаж, уровень уплаты НДС этих сетей АЗС вырос до 1,13%, или на 0,26 процентных пункта по отношению к предыдущему году.

Правоохранители не видят нелегальные АЗС

"Общая тенденция — рынок АЗС детинизируется, но не так быстро, как бы этого хотелось. По моим данным количество нелегальных АЗС, или не выдающих фискальные чеки и не платящих налоги, остается сверхвысоким", - подчеркнул Гетманцев.

Он сообщил, что возглавляемый им комитет Верховной Рады на ближайшем заседании рассмотрит вопрос существования в Украине нелегальных или полулегальных АЗС, чтобы правоохранительные органы приняли необходимые меры реагирования.

"На следующем заседании комитета планируем заслушать этот вопрос и определить четкие сроки для стражей порядка. Этот вопрос надо взять на контроль. Большинство из нелегальных АЗС работает вообще без документов. Но правоохранители убеждают меня, что их не видят", - подытожил Гетманцев.

Напомним, с 1 октября сети АЗС вынуждены платить работникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.

Впрочем, операторы АЗС рассказали, что указанная норма никоим образом не скажется на их работе. А эксперты говорят, что лазейки, позволяющие недобропорядочным ритейлерам уклоняться от уплаты налогов с зарплаты работников, остаются. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.