Минимальная зарплата заправщиков вырастет до 12-16 тыс. грн по закону: сколько на самом деле платят на АЗС

С 1 октября сети АЗС будут вынуждены платить работникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников. Впрочем, операторы АЗС рассказали Delo.ua , что указанная норма никоим образом не скажется на их работе. А эксперты говорят, что лазейки, позволяющие недобропорядочным ритейлерам уклоняться от уплаты налогов с зарплаты работников, остаются.

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон №4536-IX требует от сетей АЗС платить работникам 1,5-2 минимальных заработных плат. С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата была повышена до 8000 гривен в месяц. Так что с 1 октября работники АЗС должны получать не менее 16 тыс. грн заработной платы. Для АЗС, расположенных за пределами областных центров и Киева, дальше чем на 50 км и с торговыми залами до 500 кв. м, норма ниже — 12 тыс. грн.

На низкие официальные зарплаты работников АЗС, как способ оптимизировать налоги неоднократно указывали профильные эксперты и глава налогового комитета Даниил Гетьманцев. Впрочем, по словам того же, Гетманцева ситуация начала нормализовываться и уже в конце прошлого года сети начали увеличивать зарплаты работников.

Сколько сейчас зарабатывают работники АЗС

По данным консалтинговой группы "А-95", во втором квартале 2025 года средний должностной оклад (зарплата плюс НДФЛ плюс военный сбор) всего на 6 из 45 сетей АЗС был ниже 12 тыс. грн, а у 22 сетей средний оклад превышал 20 тыс. грн.

"В прошлом году у многих сетей действительно зарплаты были 7-8 тыс. грн. Там была явная оптимизация, но они были вынуждены по разным причинам поднять зарплату и сейчас этой проблемы нет. Поэтому этот закон мало что изменит", - говорит директор "А-95" Сергей Куюн.

Опрошенные Delo.ua сети АЗС также отмечают, что уровень заработной платы у крупных игроков рынка сейчас уже превышает минимум, которого требует закон. Причиной роста заработных плат называют требования рынка, а не законодателя или налоговой.

"Дефицит кадров обуславливает рост конкуренции между работодателями. Сейчас средняя зарплата в сети Parallel превышает 20 тысяч гривен в месяц, что почти вдвое больше, чем несколько лет назад", - говорит владелец и СЕО сети АЗК Parallel Александр Дубинин .

На сайтах по поиску работы встречаются вакансии, где предлагают зарплаты ниже, чем требует закон. Впрочем, зарплаты для вакансий, совмещающих две должности (например, продавец-кассир и оператор) действительно превышают 20 тыс. грн.

В сети OKKO объяснили, что в объявлениях о поиске работы обычно указывают нижний предел зарплаты, без бонусов, которые могут быть определены по результатам собеседования. А в сети АЗС UPG подчеркнули, что указанный уровень заработной — это "чистая" зарплата, а без налоговых отчислений заработная плата составляет более 20 тыс. грн.

Что изменится с 1 октября

Директор по стратегическому развитию "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука утверждает, что поскольку все крупные сети работают в белую и минимальные заработные платы больше, чем сейчас предлагается ввести для компаний работающих с подакцизными группами товаров. Так что изменения в законодательство не повлияют на деятельность компаний.

"Мы честно платим налоги и стабильно остаемся среди лидеров в этом вопросе. Поэтому инициатива не составит для нас проблем. Это не повлияет на нашу эффективность и не увеличит стоимость на потолке для водителей. Мало того, мы считаем, что справедливая и достойная оплата труда — важная часть качественного обслуживания и роста бизнеса, поэтому для нас это один из приоритетов", — отметил СЕО группы компаний UPG Александр Матюшенко.

Впрочем, кроме крупных сетей АЗС есть так называемые лоукостеры, то есть небольшие игроки, торгующие горючим в низком ценовом сегменте с малой маржинальностью. Однако, по мнению экспертов, мелкие сети также не изменят цену на стелах, а будут пытаться обойти новые нормы закона. Тем более лазеек в законе пока хватает.

"Из 46 сетей мы видим несколько небольших, где есть злоупотребления. Они будут делать частичную занятость, могут перевести работников на полставки. Так что эта норма — ни о чем", — говорит Куюн.

По его словам, вместе с установлением минимальных окладов законодателям нужно было нормировать количество персонала на объектах АЗС, которые будут их обслуживать.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин соглашается с этим мнением и замечает, что после того, как закон начнет действовать часть сетей АЗС, начнут обходить его переводя работников на неофициальную занятость.

"Большие сети даже не заметят действие этого закона. В них большая маржа и даже если себестоимость проливов вырастет она растворится в этой марже. А вот лоу-костеры начнут сокращать численность официально оформленных работников", - говорит Леушкин.

Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок" Александр Сиренко отмечает, что сети, которые раньше платят зарплату в конвертах, продолжат это делать. Но часть таких игроков может окончательно уйти в тень и перестать платить налоги вообще.

"После принятия нормы об авансовой уплате налога на прибыль, часть АЗС просто исчезла с радаров. Их не видно ни у данных по уплате налогов, ни у данных по лицензиям. Но они продолжают работать. Думаю здесь будет так же. Рынок уже давно поделился на тех, кто платит белые зарплаты и тех, кто платит в конверте", — говорит С.С.