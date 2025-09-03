Продавцам алкоголя и табака и работникам АЗС установили размер минимальной зарплаты – закон

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон №4536-ІХ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины устанавливает минимальную среднемесячную заработную плату для работников автозаправочных комплексов и станций и продавцов алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, в размере 1,5.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в законе №4536-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения".

1,5-2 минимальных заработных плат

Согласно документу компании, имеющие лицензию на розничную торговлю горючим, с 1 октября обязаны обеспечивать работникам среднемесячную заработную плату на уровне не менее двух размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Заметим, что с 1 апреля 2024 минимальная зарплата была повышена до 8000 гривен в месяц.

То есть, с 1 октября работники АЗС должны получать не менее 16 000 грн заработной платы.

В то же время, уточняется, что для АЗС, расположенных за пределами областных центров и Киева на расстоянии более 50 км и с торговыми залами площадью до 500 кв. м, норма ниже – не менее 1,5 размера минимальной заработной платы, то есть 12 000 грн.

Аналогичные нормы также при расчете с работниками должны применять субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на торговлю другими подакцизными товарами – алкогольными напитками, а также сидром и перри без добавления спирта, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет (на уровне не менее двух размеров минимальной заработной платы (16 00) (12 000 грн) для субъектов ведения хозяйства, расположенных за пределами областных центров и Киева на расстоянии более 50 км и с торговыми залами площадью до 500 кв.

Расчет размера средней ежемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с данными налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, путем деления суммарно начисленной заработной платы, оплаты первых пяти дней временной неработы, нетрудоспособности, которая выплачивается за счет средств Пенсионного фонда Украины, на количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислена заработная плата (кроме лиц, которым в отчетном периоде начислено денежное довольствие).

Напомним, средняя заработная плата в Украине в июле 2025 года составила 26 499 гривен. Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве – 40546 грн, самый низкий в Черновицкой области – 19202 грн.