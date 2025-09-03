Продавцям алкоголю і тютюну та працівникам АЗС встановили розмір мінімальної зарплати – закон

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон №4536-ІХ про внесення змін до Податкового кодексу встановлює мінімальну середньомісячну заробітну плату для працівників автозаправних комплексів та станцій і продавців алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, у розмірі 1,5-2 мінімальних заробітних плат.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у законі №4536-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення".

1,5-2 мінімальних заробітних плат

Згідно з документом, компанії, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, з 1 жовтня зобов’язані забезпечувати працівникам середньомісячну заробітну плату на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Зауважимо, що з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата була підвищена до 8000 гривень на місяць.

Тобто з 1 жовтня працівники АЗС мають отримувати не менше 16 000 грн заробітної плати.

Водночас уточнюється, що для АЗС, розташованих за межами обласних центрів і Києва на відстані понад 50 км та з торговельними залами площею до 500 кв. м, норма є нижчою – не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 000 грн.

Аналогічні норми також при розрахунку з працівниками мають застосовувати суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на торгівлю іншими підакцизними товарами – алкогольними напоями, а також сидром та перрі без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет (на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати (16 000 грн) та 1,5 розміру мінімальної заробітної плати (12 000 грн) для суб’єктів господарювання, розташованих за межами обласних центрів і Києва на відстані понад 50 км та з торговельними залами площею до 500 кв. м).

Розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати здійснюється відповідно до даних податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, шляхом ділення сумарно нарахованої заробітної плати, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, на кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення).

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року склала 26 499 гривень. Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано у Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.