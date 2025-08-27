Пенсійний фонд змінив показник середньої зарплати для розрахунку пенсій: оновлені дані

26 серпня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за липень, з якої сплачено страхові внески. Цей показник майже на дві тисячі менше за показник червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.



Цей показник використовується для обчислення пенсій відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". За офіційними даними, він склав 20 455 гривень 65 копійок.

Це найвищий показник з початку 2025 року. Для порівняння:

у червні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 22 336 грн 81 коп;

у травні — 20 355 грн 40 коп;

у квітні —19 856 грн 19 коп;

у березні — 19 430 грн 52 коп;

у лютому — 18 589 грн 38 коп;

у січні — 18 660 грн 32 коп.

У порівнянні з червнем цей показник зменшився на 1881 грн 16 коп. Однак від початку року він зріс на 1795 грн 33 коп.

Додамо, ПФУ відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень. Це на один мільярд гривень більше, ніж у липні (67,8 млрд грн).

З 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.