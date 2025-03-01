1 березня в Україні стартує індексація пенсій: на скільки зросте розмір середньої пенсії

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, водночас збільшення пенсій не може перевищувати 1500 грн - це сума визначена з урахуванням показника зростання споживчих цін минулого року, який склав 5,1%.

З 1 березня в Україні відбудеться вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. ,

Згідно з рішенням, що було ухвалено минулого тижня на засіданні уряду, розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: зростання споживчих цін у роозмірі 12% та зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки - на 11%.

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як зазначено у постанові Кабміну, з 1 березня 2025 року будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис . пенсіонерів силових відомств ;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Приципово цьогорічна індексація не відрізняється від минулорічної. Щоправда, минулого року був визначений коефіцієнт зростання 1,0796 (майже 8%), цього року - 1, 115 (11,5%).

Основне джерело фінансування індексації пенсій - це страхові виплати (єдиний соціальний внесок) та кошти з держжбюджету - 239 мільярдів, які витрачаються на два основні напрямки: доплата добавок та виплата так званих спецпенсій.

Як запевняють в Мінсоцполітики, наявиних коштів цьогоріч у повному об'ємі вистачить для проведення індексації пенсій.

Більше про те, за якими коефіцієнтами розраховують підвищення виплат та чому юристи уряд в несправедливих нарахуваннях, читайте у статті "Усе про індексацію пенсій 2025 року".