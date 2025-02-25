З 1 березня пенсії для понад 10 млн громадян зростуть на 11,5%: причина

Кабінет міністрів на засіданні 25 лютого затвердив умови індексації пенсій, яка набуде чинності 1 березня. Для понад 10 мільйонів громадян пенсії зростуть на 11,5%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про підвищення пенсій

Мінімальний розмір підвищення складатиме не менше 100 гривень. Для того, щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити найменші пенсії, введено максимальний ліміт індексації, який становитиме до 1500 гривень.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році:

зростання споживчих цін – 12%;

зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. – 11%.

Зазначається, що відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис . пенсіонерів силових відомств ;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

З 1 березня також будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності, а також для тих, хто має право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Крім того, 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів із урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Які пенсії отримують українці

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5789,05 грн.

Більше половини українців отримують пенсії, що не перевищують 5 тисяч гривень. Ось як розподіляються пенсії за розмірами:

до 3000 грн — 25,9%, або 2 684 075 осіб, середня пенсія складає 2759,86 грн;

від 3001 до 4000 грн — 17,9%, або 1 817 897 осіб, середня пенсія становить 3544,23 грн;

від 4001 до 5000 грн — 18,8%, або 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4414,06 грн;

від 5001 до 10 000 грн — 25,5%, або 2 636 007 осіб, середня пенсія дорівнює 6844,95 грн;

понад 10 000 грн — 12,2%, або 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 грн.

Найвищі пенсійні виплати отримують пенсіонери в Києві — 8017,65 грн. На другому місці за розміром пенсій знаходиться Донецька область, де середня пенсія становить 7168,33 грн, а на третьому — Луганська область з виплатами на рівні 6694,19 грн. Найменші пенсії фіксуються в Тернопільській та Чернівецькій областях, де середній розмір становить 4484,69 грн та 4648,04 грн відповідно.

Нагадаємо, Мінсоцполітики пропонує кардинально змінити нарахування пенсій в Україні. Відомство оприлюднило законопроєкт реформи солідарної системи пенсійних нарахувань. Передбачається також вперше запровадити накопичувальну пенсію.