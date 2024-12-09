Мінсоцполітики пропонує кардинально змінити нарахування пенсій в Україні: як рахуватимуть виплати

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт реформи солідарної системи пенсійних нарахувань. Передбачається також вперше запровадити накопичувальну пенсію.

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Реформа передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати, та систему балів за страхові внески. Нарахування пенсії відбуватимуться за бальною системою, йдеться в оприлюдненому на сайті Пенсійного фонду проєкті закону.

У тексті пояснюється, що пенсійні виплати складатимуться з двох частин - базової та страхової.

Базова пенсія буде обов’язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір становитиме 30% від мінімальної заробітної плати після сплати податків.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати і розраховуватиметься за бальною системою. Вартість одного пенсійного бала переглядатимуть щороку в березні, залежно від середньої зарплати в країні, замінюючи традиційну індексацію пенсій.

Для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати щонайменше 35 років трудового стажу. За умови 15 років стажу пенсію можна буде отримати у 65 років.

Щомісяця під час офіційного працевлаштування громадяни зароблятимуть пенсійні бали. Розмір страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості балів на вартість одного бала.

У міністерстві очікують, що законопроєкт дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів та усуне нерівності між розмірами пенсій, призначених у різні роки.

Передбачається також спрощення обліку пенсійних прав та "розуміння розміру своєї майбутньої пенсії".

Також пропонується виведення поза поняття "пенсія" всіх надбавок, інших виплат, які мають статусний характер чи інших привілеїв, (які встановлені іншими законами) і які виплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Норми законодавства щодо таких доплат (привілеїв) пропонується визначити в одному законі про державні соціальні доплати одержувачам пенсії та деяких інших виплат, вилучивши їх з низки різних законів.

Законопроект передбачає, що зміни до пенсійної системи набудуть чинності з 1 липня 2025 року.

Як нараховуватимуть бали для пенсійних нарахувань

У тексті законопроєкту вказано, що бал є розрахунковою одиницею обліку пенсійних прав застрахованої особи у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка обчислюється виходячи із співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених застрахованою особою або на її користь за один місяць страхового стажу, до суми страхового внеску із середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць.

При цьому страховий внесок, сплачений із середньої заробітної плати (доходу) в Україні зараховується як 10 балів.

Вартість одного балу – розрахункова величина, яка визначається у порядку, встановленому цим Законом для визначення розміру пенсії за віком.

Нарахування пенсії напряму залежатиме від страхового стажу. Ілюстрація: скрін тексту законопроєкту на сайті ПФУ

Сума балів особи за весь страховий стаж – це загальна сума балів, набутих особою за весь період страхового стажу, які враховуються для обчислення страхової частини пенсії за віком.

Оскільки для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати щонайменше 35 років трудового стажу, то людина, яка все життя отримувала середню зарплату, заробить 4200 балів. Ця цифра перетвориться на своєрідний еталон, який використовуватимуть для обрахунку вартості одного бала. Мінімальна їхня кількість, яка дасть право на отримання виплат за віком (за наявності необхідного стажу) – 1440 балів.

Вихід на пенсію: нові вимоги до страхового стажу, які пропонують запровадити у 2025 році

Пенсійна реформа також змінить вимоги до страхового стажу, які з 2025 року тільки посилюватимуться.

Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати 35 років трудового стажу (при виході на пенсію у 60 років) або принаймні 15 років стажу (для виходу на пенсію у 65 років).

Для отриманняя пенсії необхідно мати як мінімум 15 років трудового стажу. Ілюстрація: скрін тексту законопроєкту на сайті ПФУ

Щорічно ці вимоги зростатимуть на один рік, і до 2028 року необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років досягне 35 років.

Якщо стажу не вистачає, його можна докупити через добровільні внески до Пенсійного фонду, уклавши договір з податковою.

Пенсійна реформа: як пропонують по-новому індексувати пенсії

Законопроєкт пропонує змінити підходи до перерахунку пенсії через індексацію. Враховуючи, що ключовим критерієм рівня пенсійного забезпечення є коефіцієнт заміщення, тобто відсоток від заробітної плати, а також те, що темпи зростання заробітної плати в середньо- і довгостроковому періодах, як правило, перевищують темпи інфляції, пропонується робити осучаснення страхової частини пенсії на рівень зростання середньої заробітної плати.

"Зростання пенсій буде відповідати процесам, що відбуваються в економіці: зростуть заробітні плати (зростуть суми надходжень від внесків) - зростуть пенсії, уповільнюється зростання заробітних плат - уповільнюється зростання пенсій", - зазначено в пояснювальній записці.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично, щороку. Розмір пенсії збільшуватиметься з урахуванням кількості набутого додаткового стажу. Також змінюються підходи до перерахунку пенсії для осіб, які продовжили працювати на пенсії.

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