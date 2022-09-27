Кабмін дозволив підтверджувати трудовий стаж за показаннями свідків, якщо документи знищила війна

Кабінет міністрів передбачив можливість підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній за показаннями свідків. Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Згідно зі змінами, внесеними до відповідного порядку, це буде можливе в разі розміщення підприємства, установи, організації або їх правонаступників на тимчасово окупованій Росією території України, в районі проведення АТО або на території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Також відповідна норма прив'язана до офіційного списку громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), який був запроваджений у квітні та періодично переглядається Міністерством з реінтеграції окупованих територій.

Крім того, за показаннями свідків можна буде встановлювати стаж у разі, коли майно (документи) особи на території України були пошкоджені чи знищені внаслідок воєнних (бойових) дій, за умови документального підтвердження їх пошкодження чи знищення.

Нагадаємо також, що 16 вересня Кабмін дозволив видавати пенсії на прифронтових територіях готівкою за відповідною заявою отримувача. Заяву ж на пенсію у таких громадах тепер можна подавати голову громади чи місцевого старосту. Раніше ж для цього треба було особисто йти до відділення Пенсійного фонду.

Тоді ж уряд передав повноваження з підготовки виплатних документів та проведення фінансування виплат субсидій та пільг Пенсійному фонду. Той розпочне виплати, призначені органами соціального захисту населення, вже з 1 жовтня. З 1 грудня фонд буде і призначати, і виплачувати субсидії та пільги.