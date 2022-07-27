Рада заборонила примусово стягувати борги за комуналку з жителів зачеплених війною районів

Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусового виконання рішень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з мешканців районів бойових дій та районів, що були або знаходяться в окупації, згідно відповідного переліку Міністерства з реінтеграції окупованих територій.

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За прийняття відповідного законопроекту №7531 в цілому проголосувало 312 депутатів, повідомив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Закон також забороняє стягнення за житлово-комунальні послуги щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання зазначених осіб і було знищене або пошкоджене внаслідок воєнних (бойових) дій.

Документ набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності закону про змінт до законодавства щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень у період воєнного стану.

Останній документ (відповідний номер законопроекту - №7317) Рада прийняла ще 12 травня, однак 27 травня президент Володимир Зеленський наклав на нього вето, подавши свої пропозиції. Натомість, як повідомив Железняк, цей закон 27 липня Рада все ж розглянула повторно і схвалила 302 голосами вже з поправками Зеленського. Він також має набрати чинність із дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що в першому читанні законопроект №7531 було прийнято зовсім недавно - 18 липня. Однак у тодішній редакцій він стосувався загальнох заборони на виконання рішень про стягнення з фізосіб заборгованості за житлово-комунальні послуги, без уточнення саме про районі, зачеплені війною.

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