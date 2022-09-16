Кабмін дозволив поновити виплату пенсій на деокупованих територіях готівкою

Кабінет міністрів дозволив на видавати пенсії на прифронтових територіях готівкою за відповідною заявою отримувача. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідні зміни внесено до постанови №162 від 26 лютого.

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Мова йде про громади, що входять до офіційного переліку розташованих в районі проведення воєнних дій або таких, що перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Крім цього, норма розповсюджується на деокуповані населені пункти протягом трьох місяців після деокупації.

Отримувачі зможуть подавати заяви про виплату пенсії або грошової допомоги до органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення через голову громади чи місцевого старосту із зазначенням дати і місця подання заяви, посади, власного імені та прізвища особи, яка прийняла заяву.

В свою чергу в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій пояснюють, що раніше для цього треба було особисто йти до відділення Пенсійного фонду.

"Мешканці деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного фонду України. Гроші доставлятиме "Укрпошта", - сказано в повідомленні.

У відомстві вказують, що на деокупованих територіях триває відновлення усіх систем життєзабезпечення, але поки не усюди є електропостачання й зв’язок, не скрізь розпочали роботу банки та банкомати.

"Щоб мешканці ДОТ – пенсіонери – змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і була введена згадана законодавча новація", - пояснили у Мінреінтеграції схвалену урядом ініціативу колег з Міністерства соціальної політики.

Окрім цього, як повідомив Мельничук, Кабмін передбачив, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та районні адміністрації повинні забезпечити спеціальний моніторинг погашення заборгованості із зарплати на підприємствах, установах та організаціях їхньої сфери управління або на відповідній території. Також ці органи мають забезпечити роботу тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соцвиплат.

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