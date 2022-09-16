Кабмин разрешил возобновить выплату пенсий на деоккупированных территориях наличными

Кабинет министров разрешил выдавать пенсии на прифронтовых территориях наличными по соответствующему заявлению получателя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения внесены в постановление №162 от 26 февраля.

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Речь идет об общинах, входящих в официальный перечень расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации или окружении (блокировке). Кроме того, норма распространяется на деоккупированные населенные пункты в течение трех месяцев после деоккупации.

Получатели смогут подавать заявления о выплате пенсии или денежной помощи в орган Пенсионного фонда или орган социальной защиты населения через главу общины или местного старосту с указанием даты и места подачи заявления, должности, имени и фамилии лица, принявшего заявление.

В свою очередь в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий объясняют, что раньше для этого нужно было лично идти в отделение Пенсионного фонда.

"Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить деньги на руки. Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного фонда Украины. Деньги будет доставлять "Укрпочта", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что на деоккупированных территориях продолжается восстановление всех систем жизнеобеспечения, но пока не везде есть электроснабжение и связь, не везде возобновили работу банки и банкоматы.

"Чтобы жители ДОТ – пенсионеры – смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество", - объяснили в Минреинтеграции одобренную правительством инициативу коллег из Министерства социальной политики.

Кроме того, как сообщил Мельничук, Кабмин предусмотрел, что министерства, другие центральные органы исполнительной власти, областные и районные администрации должны будут обеспечить специальный мониторинг погашения задолженности по зарплате на предприятиях, учреждениях и организациях своих сфер управления или на соответствующей территории. Также эти органы должны будут обеспечить работу временных комиссий по погашению задолженности по зарплате, пенсий, стипендий и других соцвыплат.

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