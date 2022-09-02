Минсоцполитики инициирует назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд: зачем это нужно

Министерство социальной политики предлагает обновить механизм назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа через задействование Пенсионного фонда. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Там напоминают, что сейчас прием документов и назначение субсидий и льгот осуществляется управлениями социальной защиты населения на местном уровне, причем с привязкой к месту расположения соответствующего управления.

Оригинал же поданных документов и выплатных документов - это бумажная форма, что стало опасным в условиях угрозы боевых действий или оккупации, поскольку обработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия или которые были оккупированы, невозможна.

"В тех общинах, куда перемещаются граждане, процедура назначения - сложная и длительная. Поскольку при смене места жительства человек должен обратиться УСЗН, где состоял на учете, за прекращением предоставления выплат, а затем обратиться в УСЗН по новому месту жительства для перевода получения выплаты. Это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат", - отмечают в ведомстве.

Поэтому, чтобы защитить право граждан получать такие выплаты, в министерстве и предлагают осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд.

"Использование IT-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики подчеркивают, что это не повлияет на действующих получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства. Для лиц, вынужденно изменивших место жительства в связи с боевыми действиями, это позволит обратиться за назначением жилищной субсидии или льгот в органы ПФ, а также в центры админуслуг или местные органы в онлайн-режиме (через приложение "Социальная община").

"Это также позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий, а главное - не терять данные граждан, которые дают основания для получения жилищных субсидий и льгот, как это, к сожалению, происходило с оккупированными территориями", - указывают в ведомстве.

Там добавляют, что в случае задействования нового механизма соответствующие документы будут храниться в электронной форме, что обеспечит защиту информации, максимальное информационное взаимодействие с госреестром поврежденного и уничтоженного имущества и другими государственными реестрами.

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