Переселенцам будет проще зарегистрироваться и получить выплаты, – Верещук

Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку внутренне перемещенных лиц на учет и получение социальных выплат.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Работаем над решением проблем наших переселенцев. Упрощаем и ускоряем все, что можно упростить и ускорить", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что Верховная Рада 1 июля приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти.

Также, 1 июля Кабмин принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.

"Однако эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций. Я знаю их вклад, а они знают, как я им благодарна", - сообщила Верещук.

Она подчеркнула, что в основе многих шагов государства по ВПЛ лежат экспертные знания и практический опыт именно общественных организаций.

Отметим, украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лицамогут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Напомним, ПриватБанк начинает выплаты переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.