Переселенцям буде простіше зареєструватися та отримати виплати, – Верещук

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка спрощує та прискорює постановку внутрішньо переміщених осіб на облік та отримання соціальних виплат.

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Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Працюємо над вирішенням проблем наших переселенців. Спрощуємо та прискорюємо все, що можна спростити та прискорити", - зазначила Верещук.

Вона наголосила, що Верховна Рада 1 липня ухвалила закон №7310, спрямований на спрощення та прискорення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.

Також, 1 липня Кабмін прийняв постанову, яка спрощує та прискорює постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.

"Однак ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їхній внесок, а вони знають, як я їм вдячна", - повідомила Верещук.

Вона наголосила, що в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.

Зазначимо, що українці, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Нагадаємо, ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які в результаті війни були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.