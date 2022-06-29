В Україні з'явиться Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб

28 червня Кабмін підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб ВПО — ключової посадової особи у державі, яка захищає права переміщених громадян.

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Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Після повномасштабного російського вторгнення майже третина українців була змушена залишити свої будинки. Держава реагує на це, створюючи інституційні засади для допомоги внутрішньо переміщеним особам", - йдеться у повідомленні.

Так, 28 червня Кабмін підтримала пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади Уповноваженого з питань ВПО — ключової посадової особи у державі, яка захищає права переміщених громадян.

Уповноважений матиме статус заступника міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування та реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

Найближчим часом відбудеться призначення на цю посаду.

Також у Кабміні нагадали, що з будь-яких кризових питань можна звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції – 1548.

Зазначимо, з 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави тепер отримуватимуть лише переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, у кого зруйновано житло внаслідок війни.