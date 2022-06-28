Профільний комітет Ради погодив кандидатуру Лубінця на посаду омбудсмена

Комітет Верховної Ради з прав людини погодив кандидатуру Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це йдеться на сторінці комітету на Facebook.

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"Члени Комітету затвердили висновок про відповідність кандидатури Лубинця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченого Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають обіймання ним цієї посади", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, у ході засідання члени комітету також розглянули 5 законопроектів, щодо розробки яких Комітет визначено головним, та 1 законопроект, який Комітету доручено опрацювати та подати висновок до головного комітету.

Нагадаємо, 21 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозицію призначити на посаду уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

Лубинець народився у Волновасі, він має дві вищі освіти: міжнародні відносини та юриспруденція.

Кандидат на посаду омбудсмена був народним депутатом України двох скликань. Під час свого першого депутатського терміну у 2014-2019 роках Лубинець був членом фракції "Блок Петра Порошенка". Він був одним із 59 депутатів, які у 2015 році підписали подання до Конституційного суду, на підставі чого суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР з прав людини Людмилу Денисову. Рішення підтримали 234 народні депутати.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомляв з яких причин омбудсмена вирішили звільнити, основні з них:

"незрозуміла концентрація" медійної роботи Денисової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" та "згвалтування дітей", які вона не могла підтвердити доказами;

усунення від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими;

багато часу після 24 лютого проводила за кордоном.

При цьому сама Денисова не згодна зі своїм звільненням і має намір оскаржити його у суді. Вона заявила, що розцінює рішення про її звільнення як втручання в діяльність Офісу омбудсмена і вважає подібні дії незаконними, оскільки зміни, які нещодавно набули чинності, до законів про функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час військового становища не відповідають спеціальному закону про уповноважений з прав людини.