Экс-омбудсмен Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

Экс-уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова считает свое увольнение незаконным, поэтому будет данное решение обжаловать в суде.

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Об этом Денисова заявила у себя в Telegram-канале.

Бывший омбудсмен поблагодарила свою команду за доверие, поддержку и слаженную работу. В то же время подчеркнула, что ее увольнение является незаконным.

"Меня уволено вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде. Закон единый для всех! Не останавливаюсь! В дальнейшем буду защищать Украину и права наших граждан", - добавила Людмила Денисова.

Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутата.