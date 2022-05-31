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Экс-омбудсмен Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде
Экс-уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова считает свое увольнение незаконным, поэтому будет данное решение обжаловать в суде.
Об этом Денисова заявила у себя в Telegram-канале.
Бывший омбудсмен поблагодарила свою команду за доверие, поддержку и слаженную работу. В то же время подчеркнула, что ее увольнение является незаконным.
"Меня уволено вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде. Закон единый для всех! Не останавливаюсь! В дальнейшем буду защищать Украину и права наших граждан", - добавила Людмила Денисова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутата.