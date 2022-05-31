Рада уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову

Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутатов.

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Ранее нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщал по каким причинам омбудсмена решили уволить, основные из них:

"непонятная концентрация" медийной работы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами;

устранение от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными;

много времени после 24 февраля проводила за границей.

Ранее сама Денисова заявила, что расценивает решение о ее увольнении как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена и считает подобные действия незаконными, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.

В свою очередь Европейская сеть национальных институций по правам человека опубликовала письмо, в котором выразила "серьезную озабоченность по поводу предложения об увольнении действующей уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека".

Кто станет новым уполномоченным ВР по правам человека, официально не сообщается.