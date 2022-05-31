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Рада уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову
Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутатов.
Ранее нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщал по каким причинам омбудсмена решили уволить, основные из них:
- "непонятная концентрация" медийной работы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами;
- устранение от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными;
- много времени после 24 февраля проводила за границей.
Ранее сама Денисова заявила, что расценивает решение о ее увольнении как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена и считает подобные действия незаконными, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.
В свою очередь Европейская сеть национальных институций по правам человека опубликовала письмо, в котором выразила "серьезную озабоченность по поводу предложения об увольнении действующей уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кто станет новым уполномоченным ВР по правам человека, официально не сообщается.
Денисову назначили уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека 15 марта 2018 года. До назначения на эту должность она была народным депутатом 5-го, 6го, 7-го, и 8-го созывов. После парламентских выборов 2014 года Денисова возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Также руководила постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.