Рада звільнила з посади омбудсмена Людмилу Денісову

Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денісову. Рішення підтримали 234 народні депутати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Раніше нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомляв, з яких причин омбудсмена вирішили звільнити, основні з них:

"незрозуміла концентрація" медійної роботи Денісової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" та "згвалтування дітей", які вона не могла підтвердити доказами;

усунення від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими;

багато часу після 24 лютого проводила за кордоном.

Сама Денісова заявила, що розцінює рішення про її звільнення як втручання в діяльність Офісу омбудсмена і вважає подібні дії незаконними, оскільки нещодавно набули чинності зміни до законів про функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану не відповідають спеціальному закону про уповноважене право людини.

У свою чергу Європейська мережа національних інституцій з прав людини опублікувала лист, у якому висловила "серйозне занепокоєння щодо пропозиції про звільнення чинної уповноваженої Верховної Ради України з прав людини".

Хто стане новим уповноваженим ВР із прав людини, офіційно не повідомляється.