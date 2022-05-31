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Рада звільнила з посади омбудсмена Людмилу Денісову
Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денісову. Рішення підтримали 234 народні депутати.
Раніше нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомляв, з яких причин омбудсмена вирішили звільнити, основні з них:
- "незрозуміла концентрація" медійної роботи Денісової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" та "згвалтування дітей", які вона не могла підтвердити доказами;
- усунення від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими;
- багато часу після 24 лютого проводила за кордоном.
Сама Денісова заявила, що розцінює рішення про її звільнення як втручання в діяльність Офісу омбудсмена і вважає подібні дії незаконними, оскільки нещодавно набули чинності зміни до законів про функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану не відповідають спеціальному закону про уповноважене право людини.
У свою чергу Європейська мережа національних інституцій з прав людини опублікувала лист, у якому висловила "серйозне занепокоєння щодо пропозиції про звільнення чинної уповноваженої Верховної Ради України з прав людини".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Хто стане новим уповноваженим ВР із прав людини, офіційно не повідомляється.
Денісову призначили уповноваженою Верховною Радою України з прав людини 15 березня 2018 року. До призначення на цю посаду вона була народним депутатом 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань. Після парламентських виборів 2014 року Денісова очолювала комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Також керувала постійною делегацією України у парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.