Депутати висловлять недовіру омбудсмену Людмилі Денісової, - фракція "Слуга народу"

Народні депутати України зібрали необхідну кількість голосів, щоб висловити недовіру уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій, повідомила представник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Тепер питання про звільнення омбудсмена розглянете парламентський комітет, а потім всі нардепи на засіданні Верховної Ради.

Раніше про це попереджала сама Денісова. За інформацією омбудсмена, народним депутатам надійшло повідомлення, в якому йдеться, що після наради у президента "прийняли рішення про звільнення омбудсмена".

Вона також заявила, що розцінює це як втручання в діяльність Офісу омбудсмена і вважає подібні дії незаконними, оскільки зміни, що недавно набули чинності, до законів про функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час військового стану не відповідають спеціальному закону про уповноважених з прав людини.

У свою чергу Європейська мережа національних інституцій з прав людини опублікувала лист, у якому висловила "серйозне занепокоєння щодо пропозиції про звільнення чинної уповноваженої Верховної Ради України з прав людини".

Тим часом, як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, партія "Слуга народу" вже знайшла кандидатури на заміну Денісовій.

За даними правозахисниці, місце Денісової можуть посісти депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, Олександр Качура чи Микола Тищенко. Останній уже заявив у Facebook, що не збирається ставати новим омбудсменом.