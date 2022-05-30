Депутати хочуть звільнити омбудсмена Людмилу Денисову

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що народні депутати збирають підписи для її звільнення, хоча, за її словами, це буде незаконно.

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Про це вона повідомила під час прес-конференції.

"Мені щойно стало відомо, що... завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини", - сказала Денисова.

За інформацією омбудсмена, народним депутатам надійшло повідомлення, в якому йдеться, що після наради у президента "прийняли рішення про звільнення омбудсмена".

Депутатів просять підписати підписні листи про висловлення недовіри уповноваженому з прав людини. Після збору підписів питання про звільнення омбудсмана має бути розглянуте парламентським комітетом, а згодом на засіданні Верховної Ради.

Денисова додала, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив: збір підписів триває, але результатів збору ще немає.

Вона також заявила, що розцінює це як втручання в діяльність Офісу омбудсмена і вважає подібні дії незаконними, оскільки зміни, що недавно набули чинності, до законів про функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час військового стану не відповідають спеціальному закону про уповноваженого з прав людини.

"За моєю інформацією, Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена, активна діяльність, спрямована на збирання даних щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях", - сказала Денисова.

Крім того, вона заявила, що на неї чиниться тиск через сім'ю.

"У цьому політичному наїзді на мене чиниться тиск навіть через мою доньку... Її вже викликали на допит три рази, востаннє їй просто було погано. Тобто, б'ють навіть по сім'ї", - зазначила Денисова.

В Офісі президента поки що не коментували цю інформацію.