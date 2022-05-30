Депутаты хотят уволить омбудсмена Людмилу Денисову

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что народные депутаты собирают подписи для ее отстранения, хотя, по ее словам, это будет незаконно.

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Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Мне только что стало известно, что... завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - сказала Денисова.

По информации омбудсмена, народным депутатам поступило сообщение, в котором говорится, что после совещания у президента было "принято решение об увольнении омбудсмена".

Депутатов просят подписать подписные листы о выражении недоверия уполномоченному по правам человека. После сбора подписей вопрос об увольнении омбудсмана должен быть рассмотрен парламентским комитетом, а затем на заседании Верховной Рады.

Денисова добавила, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил ей: сбор подписей продолжается, но результатов сбора еще нет.

Она также заявила, что расценивает это как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена и считает подобные действия незаконными, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.

"По моей информации, Офис Президента не устраивает моя активность как омбудсмена, активная деятельность, направленная на сбор данных о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", - сказала Денисова.

Кроме того, она заявила, что на нее оказывается давление через семью.

"В этом политическом наезде на меня оказывается давление даже через мою дочь… Ее уже вызывали на допрос три раза, в последний раз ей просто было плохо. То есть бьют даже по семье", - отметила Денисова.

Тем временем, как сообщила на своей странице в Facebook глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, партия "Слуга народа" уже нашла кандидатуры на смену Денисовой.

По данным правозащитницы, место Денисовой могут занять депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко.

"Завтра в ВР планируется переворот. "Слуги" хотят снять омбудсмана Людмилу Денисову. На ее место будут предлагать Марианну Безуглу. Остальные два кандидата — Александр Качура и Николай Тищенко", — написала Печончик.

Она считает, что к самой Денисовой и ее компетентности правозащитники имеют "кучу вопросов".

"Но то, что запланировано на завтра - это чистый произвол и вытирание ног об институте Уполномоченного ВР по правам человека", - заявила правозащитница.

В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.