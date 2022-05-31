Депутаты выразят недоверие омбудсмену Людмиле Денисовой, - фракция "Слуга народа"

Народные депутаты Украины собрали необходимое количество голосов, чтобы выразить недоверия уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой, сообщила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Теперь вопрос об увольнении омбудсмена должен быть рассмотрен парламентским комитетом, а затем на заседании Верховной Рады.

Ранее об этом предупреждала сама Денисова. По информации омбудсмена, народным депутатам поступило сообщение, в котором говорится, что после совещания у президента было "принято решение об увольнении омбудсмена".

Она также заявила, что расценивает это как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена и считает подобные действия незаконными, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.

В свою очередь Европейская сеть национальных институций по правам человека опубликовала письмо, в котором выразила "серьезную озабоченность по поводу предложения об увольнении действующей уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека".

Тем временем, как сообщила на своей странице в Facebook глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, партия "Слуга народа" уже нашла кандидатуры на смену Денисовой.

По данным правозащитницы, место Денисовой могут занять депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко. Последний уже заявил в Facebook, что не собирается становиться новым омбудсменом.