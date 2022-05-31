Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Екс-омбудсмен Денісова оскаржуватиме своє звільнення у суді

Людмила Денісова, омбудсмен, права людини

Екс-уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова вважає своє звільнення незаконним, тому буде дане рішення оскаржувати у суді.  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це Денісова заявила у себе в Telegram-каналі. 

Колишня омбудсмен подякувала своїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу. Водночас наголосила, що її звільнення є незаконним.  

"Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх! Не зупиняюсь! Надалі захищатиму Україну та права наших громадян", - додала Людмила Денісова.  

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денісову. Рішення підтримали 234 народні депутати.

Автор:
Анастасія Дєдковська