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Екс-омбудсмен Денісова оскаржуватиме своє звільнення у суді
Екс-уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова вважає своє звільнення незаконним, тому буде дане рішення оскаржувати у суді.
Про це Денісова заявила у себе в Telegram-каналі.
Колишня омбудсмен подякувала своїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу. Водночас наголосила, що її звільнення є незаконним.
"Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх! Не зупиняюсь! Надалі захищатиму Україну та права наших громадян", - додала Людмила Денісова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денісову. Рішення підтримали 234 народні депутати.