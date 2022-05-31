Екс-омбудсмен Денісова оскаржуватиме своє звільнення у суді

Екс-уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова вважає своє звільнення незаконним, тому буде дане рішення оскаржувати у суді.

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Про це Денісова заявила у себе в Telegram-каналі.

Колишня омбудсмен подякувала своїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу. Водночас наголосила, що її звільнення є незаконним.

"Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх! Не зупиняюсь! Надалі захищатиму Україну та права наших громадян", - додала Людмила Денісова.

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денісову. Рішення підтримали 234 народні депутати.