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Профильный комитет Рады согласовал кандидатуру Лубинца на должность омбудсмена
Комитет Верховной Рады по правам человека согласовал кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВР по правам человека. Об этом сказано на странице комитета на Facebook.
"Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, предусмотренному Законом Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", — сказано в сообщении.
Согласно ему, в ходе заседания члены комитета также рассмотрели 5 законопроектов, по разработке которых Комитет определен главным, и 1 законопроект, который Комитету поручено проработать и подать заключение в главный комитет.
Напомним, 21 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук внес предложение назначить на должность уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия ЛубинцаПодписывайтесь на наш YouTube канал
Лубинец родился в Волновахе, он имеет два высших образования: международные отношения и юриспруденция.
Кандидат на должность омбудсмена был народным депутатом Украины двух созывов. Во время своего первого депутатского срока в 2014-2019 году Лубинец был членом фракции "Блок Петра Порошенко". Он был одним из 59 депутатов, которые в 2015 году подписали предоставление в Конституционный суд, на основании чего суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Напомним также, Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутата.
Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщал по каким причинам омбудсмена решили уволить, основные из них:
- "непонятная концентрация" медийной работы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами;
- устранение от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными;
- много времени после 24 февраля проводила за границей.
При этом сама Денисова не согласна со своим увольнением и намерена оспорить его в суде. Она заявила, что расценивает решение о ее увольнении как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена и считает подобные действия незаконными, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.