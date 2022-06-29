В Украине появится Уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц

28 июня Кабмин поддержал предложение Минреинтеграции о введении должности Уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц ВПЛ — ключевого должностного лица в государстве, которое защищает права перемещенных граждан.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"После полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Государство реагирует на это, создавая институциональные устои для помощи внутренне перемещенным лицам", - говорится в сообщении.

Так, 28 июня Кабмин поддержало предложение Минреинтеграции о введении должности Уполномоченного по вопросам ВПЛ — ключевого должностного лица в государстве, которое защищает права перемещенных граждан.

Уполномоченный будет иметь статус заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.

В ближайшее время состоится назначение на эту должность.

Также в Кабмине напомнили, что по любым кризисным вопросам можно обращаться на горячую линию Минреинтеграции – 1548.

Отметим, с 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства теперь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.