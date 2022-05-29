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С мая выплаты для части внутренних переселенцев отменяются: в Минсоцполитики назвали причину
Выплаты для внутренне перемещенных лиц с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.
Глава Минсоцполитики отметила, что на данный момент много украинцев, которые два месяца находились в безопасных регионах, возвращаются домой и к работе.
"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", - сообщила министр.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в мобильное приложение "Дія" вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц. Украинцы снова могут оформить справку ВПЛ и социальные выплаты онлайн для себя и своих детей.