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Категория
Общество
Дата публикации

С мая выплаты для части внутренних переселенцев отменяются: в Минсоцполитики назвали причину

ВПЛ, внутренне перемещенные лица, переселенцы
Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Выплаты для внутренне перемещенных лиц с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.  

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.   

Глава Минсоцполитики отметила, что на данный момент много украинцев, которые два месяца находились в безопасных регионах, возвращаются домой и к работе.   

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", - сообщила министр. 

Напомним, в мобильное приложение "Дія" вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц. Украинцы снова могут оформить справку ВПЛ и социальные выплаты онлайн для себя и своих детей.

Автор:
Анастасия Дедковская