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Общество
Дата публикации

Внутренне перемещенные лица могут получить помощь от ООН через ПриватБанк

переселенцы, помощь ООН, ПриватБанк, ВПО, статус ВПО
Фото: 24tv.ua

Украинцы, вынужденные покинуть свои дома в результате военной агрессии РФ и которым начислена денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить ее через систему денежных переводов Western Union в ПриватБанке.

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Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Сумма помощи внутренне перемещенным лицам в Украине от Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme, WFP) составляет 2 220 грн на человека и до 6 660 грн на семью. Украинцы могут получить деньги через Western Union в ПриватБанке.  

После оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде по текущему адресу проживания.

Также отмечается, что получить перевод Western Union от WFP ООН по коду Western Union можно через Приват24, в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка или зачислить на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в чат-онлайн.

Напомним, теперь на портале "Дія" предприниматели могут получить 6500 грн за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Компенсацию можно получить в первый и второй месяц работы переселенца.

В то же время в Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, а работодатели получили дополнительные стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Автор:
Анастасия Дедковская